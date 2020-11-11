В Киеве "узаконили" дом-монстр на Подоле: решение приняли в скандальном суде
Скандальный Окружной Киевской админсуд обязал ГАСИ выдать сертификат на скандально известное здание в центре Киева. Речь идет о так называемый "доме-монстре на Подоле", что на улице Нижний Вал, 27 – 29. Его владельцы решили самовольно достроить еще 4 этажа.
Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) отказала в выдаче сертификата, который свидетельствует о готовности объекта. Однако суд решил, что ГАСИ не имела на это право. Об этом пишут "Наші гроші".
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Представители компании-строителя считают, что их "творение" заслуживает того, чтобы получить сертификат. Их требования удовлетворил суд.
Решение принял 4 ноября судья ОАСК Павел Григоренко. В нем отмечается, что ГАСИ обязано предоставить сертификат ООО "Патели Лизинг", поскольку нет доказательств того, что представителей инспекции не пускали обследовать здание – именно из-за этого ГАСИ и отказало в предоставлении документа.
Детали решения суда
- Суд заявил, что единственным документом, необходимым для принятия ГАСИ решения о выдаче сертификата, является акт готовности объекта к эксплуатации. Такой документ у застройщика есть.
- Судья считает, что этот акт следует считать достоверным, поскольку другого не доказано. По его мнению, по содержанию и форме он полностью соответствует требованиям, которые установлены для данного вида документа.
- Кроме того, суд отметил, что представители ГАСИ не предоставили каких-либо материалов фото или видео, или иной фиксации не допуска их на объект.
- Сейчас данных об апелляционном обжаловании этого решения ОАСКу нет.
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Предыстория
- В декабре 2005 года Киевсовет передал ООО "Патели Лизинг" в аренду на 5 лет участок площадью 0,35 гектара для строительства жилищно-офисного комплекса. В 2010 году аренда была возобновлена еще на 5 лет.
- В 2012 году ООО "Патели Лизинг" получило разрешение на строительство 8-этажного дома. Однако, в дальнейшем фирма построила 12-этажей и назвала это ЖК "Подол Престиж". Киевляне окрестили творение – "домом-монстром на Подоле".
- В конце 2014 года Киевсовет подал иск в суд с требованием обязать ООО "Патели Лизинг" снести самовольно достроенные этажи.
- В ноябре 2019 года Хозсуд Киева обязал фирму снести четыре этажа, ведь они не были предусмотрены проектом и являются самовольно построенными.
- 21 октября 2020 года Северный апелляционный хозсуд это решение отменил и производство по делу закрыл. Сейчас постановление апелляции обжаловано в кассационной инстанции.
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