Скандальный Окружной Киевской админсуд обязал ГАСИ выдать сертификат на скандально известное здание в центре Киева. Речь идет о так называемый "доме-монстре на Подоле", что на улице Нижний Вал, 27 – 29. Его владельцы решили самовольно достроить еще 4 этажа.

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) отказала в выдаче сертификата, который свидетельствует о готовности объекта. Однако суд решил, что ГАСИ не имела на это право. Об этом пишут "Наші гроші".

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Представители компании-строителя считают, что их "творение" заслуживает того, чтобы получить сертификат. Их требования удовлетворил суд.

Решение принял 4 ноября судья ОАСК Павел Григоренко. В нем отмечается, что ГАСИ обязано предоставить сертификат ООО "Патели Лизинг", поскольку нет доказательств того, что представителей инспекции не пускали обследовать здание – именно из-за этого ГАСИ и отказало в предоставлении документа.

Детали решения суда

Суд заявил, что единственным документом, необходимым для принятия ГАСИ решения о выдаче сертификата, является акт готовности объекта к эксплуатации. Такой документ у застройщика есть.

Судья считает, что этот акт следует считать достоверным, поскольку другого не доказано. По его мнению, по содержанию и форме он полностью соответствует требованиям, которые установлены для данного вида документа.

Кроме того, суд отметил, что представители ГАСИ не предоставили каких-либо материалов фото или видео, или иной фиксации не допуска их на объект.

Сейчас данных об апелляционном обжаловании этого решения ОАСКу нет.

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