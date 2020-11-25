Коммунальщики Киева продолжают устанавливать дополнительные конструкции, которые якобы должны усилить безопасность пешеходов на дорогах. Еще 5 островков безопасности появились на Троещине.

Об установке скандального оборудования для дополнительной защиты людей в Деснянском районе сообщает "Вечерний Киев". Островки безопасности появились на проспектах Маяковского, 10/85 и Лесном, 6.

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А также на улицах Сержа Лифаря, 14, Милославской, 7 и Цветаевой, 6.

Островки, которые повышают опасность

С начала года на дорогах Киева обустроили уже 62 островка безопасности. Но и водители, и пешеходы утверждают, что конструкции никак не способствуют безопасности людей, а наоборот.



Проезд мимо островков безопасности часто приводит к аварийной ситуации / Фото Департамента транспортной инфраструктуры КГГА

Хотя новые государственные строительные нормы касательно проектирования дорог с 4 и более полосами движения и предусматривают появление островков безопасности, устанавливают их достаточно широко посередине проезжей части. Поэтому, чтобы не наехать на бордюр островка, водителям приходится выезжать за свою полосу. И это иногда создает аварийные ситуации.

Кроме того, в случае, если у островка безопасности машины заденут одна другую, их может отбросить прямо в пешеходов.