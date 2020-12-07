В Киеве на перекрестке Оболонского и Межигорской улице 7 декабря произошла незначительная авария. Водитель Chevrolet въехал в легковушку Opel. По предварительным данным, за рулем «американца» находился сотрудник "1 + 1".

Патрульные полицейские якобы составили протокол об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, из-за чего произошла авария. Вероятного виновника ДТП зовут Виталий Середа, передает "Киев оперативный".

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При нем патрульные нашли удостоверение "1 + 1" на это имя.

Драгер зашкаливал

Замеры уровня алкоголя в крови в водителя Chevrolet не показали цифр. Вместо этого на экране прибора появились подняты вверх стрелочки. Это обычно означает, что уровень "выхлопа" выше, чем драгер вообще способен обнаружить. В среднем приборы полиции рассчитаны на максимальную степень опьянения в 3,5 промилле.

Почти без сознания

Сам Середа, судя по видео, которое сняли на месте происшествия, вообще не понимал, что происходит. На вопрос о том, находился за рулем во время ДТП, он вообще не смог ответить, поскольку не помнил аварии.

Кроме того, копы выяснили, что Chevrolet не был застрахован. Поэтому, если мужчину признают виновным в ДТП в суде, его не только лишат прав, но и могут обязать возместить убытки водителю Opel.

Смотрите видео с места аварии с участием работника "1 + 1":