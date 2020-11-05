В Киеве проходит очередная акция сторонников нерастаможенных авто, в народе просто – евробляхеров. Активисты второй день перекрывают движение в центре – на улице Грушевского. Полиция пытается это прекратить. Начались столкновения.

Пока неизвестно чем закончились столкновения, но правоохранители пытаются остановить перекрытие движения. Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный".

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Митингующие поставили ультиматум: если интересующие их законопроекты не рассмотрят до 13: 00 – они снова будут перекрывать улицу Грушевского, правительственный квартал и основные трассы Украины.

И евробляхеры начали уже выполнять свои обещания. Силовики же пытаются им противодействовать.

Смотрите видео о столкновениях:

Однако в пресс-службе Киевской полиции сообщили, что никаких столкновений не было. "Правоохранители просто отобрали шины". В результате никто не пострадал и даже никого не задержали.

Почему протестуют "евробляхеры"?

В ноябре 2018 Рада внесла изменения в Таможенный кодекс. Значительно повысили штрафы за незаконное использование автомобиля с иностранной регистрацией. В частности, штрафы составляют от 8,5 тысячи гривен до 170 000 гривен.

Владельцы "евроблях" постоянно протестуют против растаможки. Поэтому введение штрафов за ввоз таких автомобилей отлаживали уже несколько раз. Сейчас они до сих пор не действуют.

Какие у них требования?

Активисты требуют, чтобы парламент принял законопроект № 3704. Он предусматривает: