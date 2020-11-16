В Киеве возле парламента 16 ноября проходит акция протеста предпринимателей-ФОПов. Они требуют отменить ограничение – карантин выходного дня, а также выступают против введения обязательного использования кассовых аппаратов.

Митингующие хотят, чтобы Верховная Рада рассмотрела законопроект 3853-1, где говорится об отмене применения регистраторов расчетных операций. Об этом сообщается на фейсбук-странице движения "SaveФОП".

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Организаторы митинга заявили, что поведут людей в Кабмин, а после продолжат бессрочную акцию протеста на Банковой – возле офиса президента Украины.

Что требуют ФОПы:

сохранить микробизнес в Украине;

отменить кассовые аппараты для микробизнеса;

принять законопроекты 3853-1(2) и 3993, которые позволяют сохранить упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности;

не допустить выборочного закрытия микробизнеса на карантин.

В Киеве протестуют ФОПы: смотрите видео

Последний раз предприниматели выходили на акцию протеста 11 ноября – тогда активисты перекрывали движение на улице Грушевского, чем вызвала новые пробки в центре города.

Предыстория

Это не первая акция протеста ФОПов. Ранее активисты митинговали в правительственном квартале возле Верховной Рады и на Майдане Независимости. Также предприниматели объединялись с "евробляхерами" – они вместе организовывали протесты.