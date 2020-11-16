В центре Киева ФОПы требуют отменить карантин выходного дня
В Киеве возле парламента 16 ноября проходит акция протеста предпринимателей-ФОПов. Они требуют отменить ограничение – карантин выходного дня, а также выступают против введения обязательного использования кассовых аппаратов.
Митингующие хотят, чтобы Верховная Рада рассмотрела законопроект 3853-1, где говорится об отмене применения регистраторов расчетных операций. Об этом сообщается на фейсбук-странице движения "SaveФОП".
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Организаторы митинга заявили, что поведут людей в Кабмин, а после продолжат бессрочную акцию протеста на Банковой – возле офиса президента Украины.
Что требуют ФОПы:
- сохранить микробизнес в Украине;
- отменить кассовые аппараты для микробизнеса;
- принять законопроекты 3853-1(2) и 3993, которые позволяют сохранить упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности;
- не допустить выборочного закрытия микробизнеса на карантин.
В Киеве протестуют ФОПы: смотрите видео
Последний раз предприниматели выходили на акцию протеста 11 ноября – тогда активисты перекрывали движение на улице Грушевского, чем вызвала новые пробки в центре города.
Предыстория
Это не первая акция протеста ФОПов. Ранее активисты митинговали в правительственном квартале возле Верховной Рады и на Майдане Независимости. Также предприниматели объединялись с "евробляхерами" – они вместе организовывали протесты.
- 4 ноября парламентарии не смогли отсрочить введение кассовых аппаратов для ФОПов.
- В 2021 году вырастет минимальная зарплата и прожиточный минимум. Из-за этого ФОПы будут платить более высокие налоги.
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