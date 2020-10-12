Трагедія сталась 12 жовтня на Оболоні. Під час руху на проспекті Героїв Сталінграду водій Toyota збив жінку, яка переходила дорогу у недозволеному місці.

Порушення правил переходу дороги призвело до жахливого ДТП у Києві на проспекті Героїв Сталінграду. Toyota збила жінку. Про це повідомляє паблік "Київ Оперативний".

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На жаль, карма за порушення прилетіла миттєво – жінка померла на місці події від отриманих травм.

Дивіться відео наслідків цього ДТП, +18:

Ця трагічна подія стала черговою на цій ділянці дороги – тут регулярно стаються ДТП.

Вчора, 11 жовтня, буквально на цьому ж місці сталась інша аварія.

Причиною ДТП стало те, що водій автомобіля марки Suzuki не поступився BMW правом проїзду на круговому русі, після чого "німець" влетів у "швидку". Тоді нащастя минулося без жертв.