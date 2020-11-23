В Киеве на Голосеево из-за аварии исчезла вода: список улиц
В Киеве на проспекте Науки 23 ноября произошла мощная авария – свидетели поделились видео, на котором видно, как бурлящая вода льется из-под земли. Люди иронизируют, что будет новый бассейн.
Жителям района не до иронии – на проспекте и на других улицах Голосеева из-за этого "гейзера" отключили воду в квартирах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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Где в Киеве не будет воды 23 ноября – список улиц:
- проспект Науки, 33 (5/1), 35 (корпус 2-4), 39;
- улица Лысогорская, 3-37;
- улица Ракетная, 3-27, 2-22;
- улица Панорамная, 33, 4-28.
Ориентировочное время ликвидации аварии – 1 сутки.
В то же время в администрации сообщают, что люди могут набрать питьевую воду по адресу – проспект Науки, 33. Там будет ждать автоцистерна.
На проспекте Науки заметили гейзер: смотрите видео
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