В Киеве на проспекте Науки 23 ноября произошла мощная авария – свидетели поделились видео, на котором видно, как бурлящая вода льется из-под земли. Люди иронизируют, что будет новый бассейн.

Жителям района не до иронии – на проспекте и на других улицах Голосеева из-за этого "гейзера" отключили воду в квартирах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Где в Киеве не будет воды 23 ноября – список улиц:

проспект Науки, 33 (5/1), 35 (корпус 2-4), 39;

улица Лысогорская, 3-37;

улица Ракетная, 3-27, 2-22;

улица Панорамная, 33, 4-28.

Ориентировочное время ликвидации аварии – 1 сутки.

В то же время в администрации сообщают, что люди могут набрать питьевую воду по адресу – проспект Науки, 33. Там будет ждать автоцистерна.

На проспекте Науки заметили гейзер: смотрите видео