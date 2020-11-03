Очередная серьезная авария теплосети произошла днем 3 ноября на Голосеевском проспекте Киева. Из-за прорыва теплосети затопило кипятком Голосеевский проспект.

Инцидент произошел вблизи жилого комплекса "Метрополис". О коммунальном коллапсе в Киеве сообщили в сообществе "Киев Оперативный".

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В результате прорыва теплосети дорогу и тротуар возле ипподрома щедро залило кипятком. А из-за разницы температур всю улицу затянуло густым паром.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Смотрите видео с места коммунальной аварии в Киеве на Голосеевском:

Типичная проблема

Для Киева, где большинство теплотрасс прокладывались десятки лет назад и без учета стремительной застройки города, проблема коммунальных аварий очень серьезная.

Заменить большинство устаревших труб фактически невозможно, а аварии происходят все чаще.

Самая масштабная авария произошла 13 января 2020 года, когда кипятком залило ТРЦ Ocean Plaza.