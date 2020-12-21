В Киеве группа молодых людей била и издевалась над подростком за то, что он накрасил губы. Парень спрятался от нападавших в супермаркете и час ждал пока приедет полиция. Все это время его копали, толкали и били по губам.

Охранники супермаркета "Сильпо" пытались помешать издевательству, но это у них не очень получалось, парней стало больше, к ним присоединились еще неизвестные в балаклавах. Нападавшие окружили магазин – перекрыли все выходы. Эту ужасную историю рассказывает пострадавший в комментарии для Zmina.

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Почему напали на парня

Все началось с того, что к Александру на Контрактовой площади начали приставать неизвестные молодые люди. Им не понравилось, что парень накрасил губы. Они начали угрожать и Александр решил скрыться от них в "Сильпо". Но нападавшие последовали за ним и несмотря на то, что в супермаркете были охранники, начали его бить и оскорблять. Свой "подвиг" молодые люди снимали на видео.

Охранники вызвали своих коллег из частной охранной фирмы, поскольку не могли справиться с нападающими и к тому же группа разъяренных людей ждала Александра на улице. Частные охранники пытались вывести парня через служебный выход, но его также заблокировали нападающие.

Били даже в присутствии полиции

Парень час ждал пока приедут правоохранители (и это в самом центре столицы). Когда полиция все-таки прибыла, она вывела Александра на улицу, чтобы он указал кто на него напал. Пока копы выясняли обстоятельства, парня продолжали копать и оскорблять даже в присутствии правоохранителей.

Полиция вызвала помощь и отвела парня в патрульную машину, чтобы спрятать его, но по дороге нападавшие продолжали избивать его и в один момент залили глаза слезоточивым газом.

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Патрульные также пострадали во время инцидента. Правоохранители задержали 3 молодых людей за нападение на полицию.

В травмпункте у Александра, куда он поехал с мамой после отделения, зафиксировали сотрясение мозга, гематомы и ссадины.

Меня избили за то, что я гей. Я хочу, чтобы мне помогли привлечь этих людей к ответственности, потому что они всегда избегают наказания, я был бы рад даже привлечь их друзей за соучастие: наказал бы двух-трех – другие бы задумались

– пишет Александр в инстаграм.

После этого парень начал получать угрожающие сообщения.

Инцидент произошел 17 декабря. Стоит подчеркнуть, что это не первое нападение на геев в этом районе. 14 декабря на Контрактовой площади в Киеве неизвестные молодые люди с возгласом "гомики!" избили двух парней и впоследствии напали на еще нескольких человек, которые вступились за них.