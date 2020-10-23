В столице в ночь на 23 октября двое любителей уличных автогонок решили выяснить, кто из них круче. Развязка произошла на полосе общественного транспорта и завершилась столкновением с машиной, которую парковали на обочине. Победитель инкогнито уехал восвояси, а побежденный будет отвечать по закону.

Как рассказывают очевидцы ДТП, машины остановились на светофоре, а затем устроили гонки. Авария произошла в центре города – в направлении станции метро "Олимпийская" на Большой Васильковской. Об этом сообщает "Магнолия-ТВ".

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Водитель Mazda во время гонки выехал на полосу общественного транспорта и влетел в такую же марку авто. Водитель в этот момент парковала машину на обочине и получила мощный удар в заднюю часть автомобиля.

ДТП в Киеве на Большой Васильковской / фото Магнолия-ТВ

Виновник ДТП отказался что-либо комментировать. К нему подтянулась большая группа поддержки, которая пыталась помешать журналистам работать на месте происшествия, впрочем полицейские объяснили молодым людям, что журналисты имеют на это право.

Смотрите видео о последствиях гонки:

В этом ДТП обошлось без травмированных. На месте ДТП работали полицейские, которые выясняли все обстоятельства аварии.