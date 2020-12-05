В Киеве утром 5 декабря в многоэтажке произошел пожар. Поскольку подъезд заблокировало, людей эвакуировали через окна.

Что известно о пожаре

Пожар произошел на Отрадном около 11:50. Об этом 24 каналу сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Пожар вспыхнул в квартире на первом этаже. Огонь вызвал сильное задымление, однако мужчина, который находился внутри, смог самостоятельно выйти на безопасное расстояние.

На месте работали спасатели. Кроме того, возле квартиры караулили медики.

Есть ли пострадавшие

По информации очевидцев, люди выпрыгивали из окон. Кроме того, свидетели пожара отметили, что жители дома были в шоковом состоянии.

В пресс-службе ГСЧС отметили, что 5 человек спасли с помощью пожарной лестницы, 25 – вывели из квартир на лестничную площадку.

В результате возгорания 2 женщины отравились продуктами горения, но отказались от госпитализации.

Еще один мужчина выпрыгнул с 5 этажа до приезда спасателей. По предварительной информации, он был в состоянии наркотического опьянения. Мужчину доставили в больницу с переломом ноги.

Пожар ликвидировали. Однако квартира сгорела дотла.

Смотрите видео, на котором в Киеве горит многоэтажка:



Пожарные работают в квартире / Фото ГСЧС



Спасатели во время тушения пожара / Фото ГСЧС



Спасатели на месте происшествия / Фото ГСЧС



Обгоревшая квартира / Фото ГСЧС