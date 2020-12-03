Массовая драка, которая закончилась вызовом скорой, произошла на Оболони в Киеве вечером 2 декабря. Компания из 6 парней жестко поколотила 35-летнего мужчину.

Драка произошла возле магазина "Фора" на улице Героев Днепра, 75, сообщает "Киев оперативный". По предварительным данным, мужчину избили из-за замечания, которое он сделал парням.

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Претензии пострадавшего касались музыки с нецензурной бранью, которую громко слушали нетрезвые молодые люди.

Ищут полицейские

Из-за замечания юноши фактически сразу набросились на мужчину и начали его бить. После этого злоумышленники скрылись, а залитый кровью пострадавший остался ждать приезда скорой.

Агрессивных молодых людей разыскивают полицейские.

По факту нанесения телесных повреждений следователи открыли уголовное производство.

О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно.