Из-за замечания о нецензурной музыке: в Киеве группа парней жестко избила мужчину
Массовая драка, которая закончилась вызовом скорой, произошла на Оболони в Киеве вечером 2 декабря. Компания из 6 парней жестко поколотила 35-летнего мужчину.
Драка произошла возле магазина "Фора" на улице Героев Днепра, 75, сообщает "Киев оперативный". По предварительным данным, мужчину избили из-за замечания, которое он сделал парням.
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Претензии пострадавшего касались музыки с нецензурной бранью, которую громко слушали нетрезвые молодые люди.
Ищут полицейские
Из-за замечания юноши фактически сразу набросились на мужчину и начали его бить. После этого злоумышленники скрылись, а залитый кровью пострадавший остался ждать приезда скорой.
Агрессивных молодых людей разыскивают полицейские.
По факту нанесения телесных повреждений следователи открыли уголовное производство.
О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно.
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