50-летний житель Киева погиб под колесами фуры MAN вечером 11 декабря. Авария произошла на улице Васильковской в Голосеевском районе столицы.

По данным полиции водитель грузовика сбил пешехода, который решил перебежать дорогу в неустановленном для этого месте, сообщают "Вартові.Еспресо". От полученных травм пострадавший погиб на месте.

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Врачи, которых вызвали после аварии, лишь констатировали смерть мужчины.

Что известно о смертельной аварии в Киеве на Васильковской

По предварительным данным, в момент, когда пешеход решил перебежать дорогу, на улице была немалая пробка. Судя по всему, именно маленькая скорость движения и побудила мужчину пересечь несколько полос не на пешеходном переходе, дойти до которого оставалось каких-то 20 метров.

При этом погибший не учел, что из высокой кабины грузовика его может быть вообще не видно.

Водитель фуры не заметил мужчину, сбил его и протащил около 100 метров по дороге.

На месте инцидента работают следователи. Они установят все обстоятельства инцидента.

Смотрите видео с места смертельного ДТП в Киеве: