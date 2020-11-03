Киберполиция в Киеве обнаружила необычное преступление – мошенники с помощью компьютерного "вируса" влезли в базу данных Госреестра и сменили фамилию владельца здания в центре города.

Мишенью хакеров стал дом в центре столицы Украины – его площадь составляет 250 квадратных метров. О подробностях аферы рассказывают на сайте МВД.

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По данным киберполиции, мошенники отправили государственному нотариусу электронное фишинговое письмо с вирусом. После его открытия – они получили удаленный доступ к компьютеру нотариуса и изменили данные в Госреестре прав собственности на недвижимое имущество.

Кибермошенники переписали дом заказчику, но в их дальнейшие действия вмешалась киевская киберполиция.

Заказчика преступления уже нашли. Во время обыска правоохранители забрали компьютеры, на которых сохранились данные о вмешательстве в работу реестра.

Полиция квалифицирует действия как мошенничество. Причастным грозит до 8 лет тюрьмы.