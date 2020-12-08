В Киеве уже предлагают декоммунизировать станцию метро "Проспект Правды": ее еще не достроили
На сайте Киевсовета появилась петиция с инициативой переименовать будущую станцию метро "Проспект Правды". Автор отмечает, что это название – символ коммунистической пропаганды. Такое название он считает неприемлемым для украинской столицы.
Активист надеется, что рано или поздно название проспекта Правды будет окончательно декоммунизировано, поэтому привязываться к нему нет смысла. Предложение киевлянина вполне конструктивное – он предлагает назвать станцию за топонимом местности, где она будет расположена – "Ветряные Горы". Об этом говорится на сайте Киевсовета.
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Чтобы не сделать еще одной ошибки, не стоит называть станцию "Проспектом Правды", предлагает автор петиции. Она сейчас набрала не очень много голосов.
Ранее появилась другая петиция, которая предлагает переименовать проспект Правды в проспект Злуки УНР и ЗУНР.
Когда в Киеве откроют новые станции метро?
В течение 5 – 7 лет хотят открыть 5 новых станций.
Подольско-Выгуровская линия будет проходить от жилого массива Троещина до Окружной дороги. Ее протяженность составит 31 километр. Сначала планируют строить такие станции киевского метрополитена – "Радужная", "Труханов Остров", "Судостроительная", "Подольская" и "Глубочицкая". На это уйдет от пяти до семи лет.
К 2040 году предполагается возвести 13,8 километра линии движения метрополитена и устроить еще 12 станций:
- М. Цветаевой;
- М. Закревского;
- С. Лифаря;
- Т. Драйзера;
- В. Маяковского;
- Бульвар Перова;
- С. Стальского;
- Братиславская;
- Залив Десенка;
- Площадь Победы;
- Южный Вокзал;
- Соломенская площадь.
В целом протяженность линии к 2040 году составит 21 километр.
Завершающий этап – строительство еще пяти станций: "Чоколовская", "Аэропорт "Киев", "Кольцевая дорога" на правом берегу и "Академика Курчатова", "ул. Киото" на левом берегу. Их планируют устроить в течение 40 – 50 лет.
А в декабре 2021 года планируют открыть новые станции на Виноградарь – "Мостицкая" и "Проспект Правды".
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