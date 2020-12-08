На сайте Киевсовета появилась петиция с инициативой переименовать будущую станцию метро "Проспект Правды". Автор отмечает, что это название – символ коммунистической пропаганды. Такое название он считает неприемлемым для украинской столицы.

Активист надеется, что рано или поздно название проспекта Правды будет окончательно декоммунизировано, поэтому привязываться к нему нет смысла. Предложение киевлянина вполне конструктивное – он предлагает назвать станцию за топонимом местности, где она будет расположена – "Ветряные Горы". Об этом говорится на сайте Киевсовета.

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Чтобы не сделать еще одной ошибки, не стоит называть станцию "Проспектом Правды", предлагает автор петиции. Она сейчас набрала не очень много голосов.

Открытие станции запланировано в декабре 2021 года, как расширение Зеленой линии. Строительство началось в феврале 2019 года.

Ранее появилась другая петиция, которая предлагает переименовать проспект Правды в проспект Злуки УНР и ЗУНР.

В течение 5 – 7 лет хотят открыть 5 новых станций.

Подольско-Выгуровская линия будет проходить от жилого массива Троещина до Окружной дороги. Ее протяженность составит 31 километр. Сначала планируют строить такие станции киевского метрополитена – "Радужная", "Труханов Остров", "Судостроительная", "Подольская" и "Глубочицкая". На это уйдет от пяти до семи лет.

К 2040 году предполагается возвести 13,8 километра линии движения метрополитена и устроить еще 12 станций:

М. Цветаевой;

М. Закревского;

С. Лифаря;

Т. Драйзера;

В. Маяковского;

Бульвар Перова;

С. Стальского;

Братиславская;

Залив Десенка;

Площадь Победы;

Южный Вокзал;

Соломенская площадь.

В целом протяженность линии к 2040 году составит 21 километр.

Завершающий этап – строительство еще пяти станций: "Чоколовская", "Аэропорт "Киев", "Кольцевая дорога" на правом берегу и "Академика Курчатова", "ул. Киото" на левом берегу. Их планируют устроить в течение 40 – 50 лет.

А в декабре 2021 года планируют открыть новые станции на Виноградарь – "Мостицкая" и "Проспект Правды".