В столице без вести пропал известный музыкант и аранжировщик Александр Деревянко. Последний раз мужчину видели еще 22 ноября в больнице №15 Подольского района, куда его госпитализировали с травмами.

В Киеве пропал музыкант

О поиске пропавшего Александра Деревянко сообщили в телеграм Dtp.kiev.

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Последний раз мужчину видели в воскресенье, 22 ноября, примерно в 14:20 в больнице №15 Подольского района, что на Кирилловской, 107.

Туда Деревянко с разбитой губой и подозрением на черепно-мозговую травму привезла скорая.

Из больницы музыкант ушел в неизвестном направлении, однако домой не вернулся. Телефоны Александра не отвечают уже в течение недели.

Что известно об Александре Деревянко

Известный музыкант и аранжировщик.

Ему 65 лет, у него крепкое телосложение, рост – 185 сантиметров.

Накануне исчезновения у него была травмирована губа.

Людей, которые видели Александра после 22 ноября, просят звонить по номеру 063 129-74-99 или 102.

Обратите внимание! Ранее Киевская патрульная полиция нашла пожилую женщину, которая бродила в "Глобусе" и не понимала, как оказалась в столице. Когда правоохранители нашли ее дочерей, они сначала отказались забирать старенькую маму.



В Киеве исчез известный музыкант и аранжировщик / Фото с телеграм Dtp.kiev