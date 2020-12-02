В Киеве исчез известный музыкант и аранжировщик
В столице без вести пропал известный музыкант и аранжировщик Александр Деревянко. Последний раз мужчину видели еще 22 ноября в больнице №15 Подольского района, куда его госпитализировали с травмами.
В Киеве пропал музыкант
О поиске пропавшего Александра Деревянко сообщили в телеграм Dtp.kiev.
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Последний раз мужчину видели в воскресенье, 22 ноября, примерно в 14:20 в больнице №15 Подольского района, что на Кирилловской, 107.
Туда Деревянко с разбитой губой и подозрением на черепно-мозговую травму привезла скорая.
Из больницы музыкант ушел в неизвестном направлении, однако домой не вернулся. Телефоны Александра не отвечают уже в течение недели.
Что известно об Александре Деревянко
- Известный музыкант и аранжировщик.
- Ему 65 лет, у него крепкое телосложение, рост – 185 сантиметров.
- Накануне исчезновения у него была травмирована губа.
Людей, которые видели Александра после 22 ноября, просят звонить по номеру 063 129-74-99 или 102.
В Киеве исчез известный музыкант и аранжировщик / Фото с телеграм Dtp.kiev
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