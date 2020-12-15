В Киеве полиция почти неделю не может разыскать Терезу Кондик, которая пропала без вести 9 декабря. Правоохранители просят о помощи киевлян, которые могли ее видеть.

Девочка ушла из Центра социально-психологической реабилитации, что на Троещине, и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает киевская полиция.

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Приметы Терезы Кондик

Ей 15 – 16 лет.

Рост 162 – 167 сантиметров.

Среднее телосложение

Волосы русые средней длины (по плечи).

Кончики волос окрашены в розовый цвет.

Была одета в черную куртку, черные брюки, шапку черного цвета и кроссовки с зелеными камнями (стразами).



Пропавшая без вести Тереза Кондик / Фото Нацполиции

Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки сразу сообщить об этом в правоохранительные органы. Необходимо позвонить на 102.