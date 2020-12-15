В Киеве пропала девочка-подросток: ее не могут найти уже 6 дней
В Киеве полиция почти неделю не может разыскать Терезу Кондик, которая пропала без вести 9 декабря. Правоохранители просят о помощи киевлян, которые могли ее видеть.
Девочка ушла из Центра социально-психологической реабилитации, что на Троещине, и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает киевская полиция.
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Приметы Терезы Кондик
- Ей 15 – 16 лет.
- Рост 162 – 167 сантиметров.
- Среднее телосложение
- Волосы русые средней длины (по плечи).
- Кончики волос окрашены в розовый цвет.
- Была одета в черную куртку, черные брюки, шапку черного цвета и кроссовки с зелеными камнями (стразами).
Пропавшая без вести Тереза Кондик / Фото Нацполиции
Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки сразу сообщить об этом в правоохранительные органы. Необходимо позвонить на 102.
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