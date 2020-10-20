Второй за сутки: в Киеве в больнице покончил с собой больной COVID-19
В столичной больнице №8 на Оболони, в которой лечат больных коронавирусом, пациент наложил на себя руки. Это уже четвертый случай суицида в Киеве среди людей, чья болезнь проходила тяжело. И второй за последние сутки
О трагическом событии сообщили в сообществе dtp.kiev.ua в фейсбуке. Информацию о самоубийстве мужчины 24 каналу подтвердили в полиции Оболонского района.
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По данным правоохранителей, погибшему было 68 лет. Он выпрыгнул с четвертого этажа медучреждения.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По факту смерти мужчины открыли уголовное производство.
Правоохранители постараются узнать, из-за чего именно пенсионер покончил с собой.
Не первая смерть
Только за последние сутки правоохранители зафиксировали два случая фатальных прыжков с высоты среди больных COVID-19 пациентов больниц.
Ночью 19 октября из окна инфекционного отделения Александровской больницы выбросилась женщина.
24 сентября два аналогичных случая произошли в городской клинической больнице №4.