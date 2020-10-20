В столичной больнице №8 на Оболони, в которой лечат больных коронавирусом, пациент наложил на себя руки. Это уже четвертый случай суицида в Киеве среди людей, чья болезнь проходила тяжело. И второй за последние сутки

О трагическом событии сообщили в сообществе dtp.kiev.ua в фейсбуке. Информацию о самоубийстве мужчины 24 каналу подтвердили в полиции Оболонского района.

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По данным правоохранителей, погибшему было 68 лет. Он выпрыгнул с четвертого этажа медучреждения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По факту смерти мужчины открыли уголовное производство.

Правоохранители постараются узнать, из-за чего именно пенсионер покончил с собой.

Не первая смерть

Только за последние сутки правоохранители зафиксировали два случая фатальных прыжков с высоты среди больных COVID-19 пациентов больниц.

Ночью 19 октября из окна инфекционного отделения Александровской больницы выбросилась женщина.

24 сентября два аналогичных случая произошли в городской клинической больнице №4.

Коротко о заболеваемости COVID-19 в Украине: болезнь официально подтвердили у 309 107 жителей Украины.



Известно, что 129 533 из них уже выздоровели, зато не смогли побороть недуг и умерли от осложнений – 5 786 человек. За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 5 469 украинцев.