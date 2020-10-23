В Днепровском районе столицы 23 октября коммунальщики заметили, что кто-то украл несколько элементов с клумбы в парке "Победа". Речь идет о двух конструкциях, которые "охраняли" выставку цветов. Они были в форме игральных карт из сказки "Алиса в Стране Чудес".

Коммунальщики просят вернуть назад фигурки и обращаются к киевлянам, которые могли видеть воров. Об этом пишет "Вечірній Київ".

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Для чего кому-то понадобились фигурки сказочных "стражей" неизвестно. Возможно, кто-то из жадных жителей района решил бесплатно украсить свой двор.



Так выглядели похищенные фигурки / Фото "Вечірнього Києва"

Если у кого-то есть какая-либо информация о похищенном имуществе, обратитесь по телефону 044-594-82-00.

Новые элементы цветочной композиции "Алиса в Стране Чудес" по мотивам сказки Льюиса Кэролла появились в парке "Победа" совсем недавно. Замечательную работу представили в качестве экспоната цветочной выставки.