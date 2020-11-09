В Киеве в парке "Орленок", что в Соломенском районе, люди среди дня воровали грунт, который привезли для обустройства газона. Двое мужчин заехали на машине Mitsubishi в парк и нагло грузили целые мешки земли.

Воры земли объяснили свой поступок тем, что живут неподалеку и хотят обустроить газон возле собственного дома. А взять землю им разрешили "парни, которые там работали". Видео опубликовали в фейсбуке КП УЗН Соломенского района.

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Запись хотят передать в полицию. Там уже выяснят действительно ли кто-то разрешил вывозить почву. Но действия двух местных жителей возмутили "ребят" из "Киевзеленстроя".

Тот случай, когда наглость отдельных людей не имеет границ. Эти "герои" не только заехали на зеленую зону, а еще и спокойно грузили в свой автомобиль мешки с растительным грунтом, который завезли в парк для обустройства газона,

– пишут на странице УЗН Соломенского района.

Очевидно, что люди не считают, что их действия могут квалифицировать как кражу. На замечание от прохожего старший мужчина ответил, что не боится полиции.

Но в комментариях люди осуждают поступок.

Сколько труда и денег из бюджета вложено в общественные места отдыха, но всегда найдутся какие-то сволочи, которые для своих 6 соток выкопают цветы, кусты, деревья, украдут землю или скамейку,

– пишет пользовательница Ирина Парфенова.

Как воруют землю из парка: смотрите видео