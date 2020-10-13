Из-за матча Лиги наций между сборными Украины и Испании, который пройдет 13 октября на НСК "Олимпийский", власти столицы решили изменить график работы наземного транспорта. На один вечер движение отдельных маршрутов троллейбусов, автобусов и трамваев продлили на час.

Об изменениях в расписании движения общественного транспорта сообщили в телеграмме Киевской городской государственной администрации. Всем жителям Киева, которые могут находиться в центре столицы Украины в вечернее время, следует иметь это в виду.

Смотрите также Матч Украина – Испания: метро в Киеве будет работать на час дольше

Изменения в графике связаны с необходимостью разгрузить метрополитен и не создавать пробок в центре столицы.

Как отметили в КГГА, из-за собрания большого количества людей на стадионе на час дольше будут работать водители:

трамваев №№1, 8, 28;

троллейбусов №№3, 8, 18, 24, 26, 31;

маршрутных такси №№155, 220, 228, 500, 502, 516, 576.

Четверть стадиона

Как и во время предыдущего матча Лиги наций, который проходил на главной футбольной арене Украины, на стадион пустят только 25% болельщиков. В связи с необходимостью соблюдения людьми карантинных норм в транспорте, даже такого количества достаточно для необходимости продолжения работы не только метрополитена.

Беззаботные и карантин

Как показывает практика, социальной дистанции большинство из жителей Киева вообще не придерживается. В маршрутных такси и в другом транспорте обычно едет такое же количество пассажиров, как и до карантина. Без масок. Более того, из-за несоблюдения правил карантина в транспорте постоянно возникают скандалы и даже драки.