По состоянию на вечер, 10 декабря, с момента ухудшения ситуации на дорогах Киева произошло 127 аварий. К счастью, ни одной смертельной.

Об ужасном увеличении количества ДТП на дорогах Киева сообщили в пресс-службе патрульной полиции столицы. Почти все они произошли из-за дождя, который пошел при минусовой температуре.

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Это привело к превращению проезжих частей на улицах в сплошной каток.

4 аварии с травмированными

Из-за низких скоростей, с которыми вынужденно ездят водители, существенно уменьшилось количество ДТП с пострадавшими. Среди 127 зафиксированных лишь в 4 столкновениях люди получили травмы. Такую статистику привел в комментарии изданию "РБК-Украина" пресс-офицер патрульной полиции Киева Максим Голобородько.

Впрочем, некоторые киевляне ведут себя очень неблагоразумно. Например, на проспекте Победы участники движения сняли парня, который ехал во второй полосе со скоростью более 30 километров в час на моноколесе.

Смотрите видео поездки парня на моноколесе на дорогах Киева:

Впрочем, некоторые жители столицы из-за гололеда не переживают. И устроили каток непосредственно на дороге.

Смотрите видео катания мужчины на коньках на дороге в Киеве: