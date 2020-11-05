На Осокорках вблизи озера Небреж в Киеве 5 ноября неизвестный залез на высоковольтную электроопору. Безопасно слезть с нее не мог.

О происшествии сообщили в пресс-службе КГГА, подчеркнув, что линия электропередач, на которой находится неизвестный, питает весь левый берег Киева.

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На месте происшествия работали полицейские и спасатели. Ждали мужчину внизу и медики скорой.

Энергетики говорили, что для снятия нарушителя им придется обесточить оборудование. Это может привести к перебоям подачи электроэнергии у миллионов киевлян.

Смотрите видео с озера Небреж в Киеве, где на высоковольтной электроопоре застрял мужчина:

Через несколько часов нарушителя сняли с опоры. В КГГА говорят, что жизни хулигана ничего не угрожает. Поэтому его передали полицейским, которые будут квалифицировать его поступок.