В Киеве 11 декабря из-за сложных погодных условий на дорогах сбился график движения общественного транспорта. Непогода доставляет немало хлопот и владельцам автомобилей, увеличилось количество ДТП.

Зима начинает диктовать собственные правила людям – из-за непогоды на дорогах Киева стало опасно, а общественный транспорт вообще будет курсировать с отклонением от графика. Об этом сообщает "Киевпастранс".

Читайте также Пробки в Киеве 11 декабря

Это касается всех маршрутов столицы. Также останавливали работу фуникулера, но пока движение этого романтического вида общественного транспорта уже восстановлено.

Какова ситуация на дорогах Киева