В Киеве ввели оперативное положение из-за непогоды: какова ситуация в столице
В Киеве 11 декабря из-за сложных погодных условий на дорогах сбился график движения общественного транспорта. Непогода доставляет немало хлопот и владельцам автомобилей, увеличилось количество ДТП.
Зима начинает диктовать собственные правила людям – из-за непогоды на дорогах Киева стало опасно, а общественный транспорт вообще будет курсировать с отклонением от графика. Об этом сообщает "Киевпастранс".
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Это касается всех маршрутов столицы. Также останавливали работу фуникулера, но пока движение этого романтического вида общественного транспорта уже восстановлено.
Какова ситуация на дорогах Киева
- В столице продолжается борьба с гололедом. Городская власть призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию.
- На дорогах столицы работает 341 единица спецтехники и 50 бригад по ручной уборке, которые обрабатывают дороги специальными материалами для профилактики гололеда. Дорожники посыпают также лестницы и тротуары.
- Ситуация с трафиком осложняется водителями, которые не подготовились к зимнему сезону.
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