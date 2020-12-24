Полицейские Киева зафиксировали 342 сообщения об авариях в течение 23 декабря. Подавляющее большинство из них произошло из-за резкого ухудшения погодных условий и несоблюдения водителями безопасной скорости и дистанции.

Большое количество столкновений на дорогах фиксируют правоохранители и сегодня. Полицейские перешли на усиленный режим работы для быстрого фиксирования аварий и восстановления движения на местах ДТП. Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

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По состоянию на 11:00 24 декабря в Киеве произошло 39 аварий. В них никто не пострадал.

Лучше – на общественном транспорте

В полиции столицы утверждают, что в течение ночи на дорогах города работали 255 единиц спецтехники, а также 34 бригады ручной уборки дорог и тротуаров. Кроме того, в усиленном режиме работают все дорожно-эксплуатационные предприятия.

Призываем водителей при ухудшении погодных условий быть максимально осторожными, внимательными и не отвлекаться от вождения. Не будьте самонадеянными, если ваш водительский опыт, состояние автомобиля или погодные условия вызывают сомнения – воспользуйтесь лучше общественным транспортом,

– подчеркнули полицейские.

Информации о погибших или пострадавших в ДТП за 24 декабря в полиции не предоставили.