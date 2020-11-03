Анонимное сообщение о взрывчатке на ключевой станции метрополитена Киева "Крещатик" поступило вечером 3 ноября. После этого работники подземки сразу закрыли как станцию, так и переход на синюю ветку.

О закрытии одной из ключевых станций метрополитена на вход и выход сообщили в КГГА. Кроме того, заблокировали и переход с "Крещатика" на "Майдан Незалежности".

Смотрите также В Киеве аноним сообщил о заминировании ТРЦ "Глобус": это фейк

Сейчас на место происшествия едут взрывотехники и кинологи, которые проведут тщательную проверку.

Дежурные полицейские в это время занимаются эвакуацией граждан.

Смотрите видео со станции метро "Крещатик", которую вроде бы заминировали:

В полиции пока не могут сказать, является ли сообщения о заминировании фейковым. Если эксперты не найдут взрывчатку, следователи откроют уголовное дело.

Сообщения о фейковых заминированиях для Киева не являются редкими. Чуть ли не ежедневно в правоохранительные службы поступают анонимные звонки с информацией о взрывчатке на станциях метро, ТРЦ, мостов или других объектов массового скопления людей. Как утверждают в СБУ, большинство таких сообщений делают россияне или жители оккупированных территорий Донбасса. Впрочем, иногда "минировщиками" выступают киевляне.