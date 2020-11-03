В Киеве из-за угрозы минирования закрыли станцию "Крещатик": видео
Анонимное сообщение о взрывчатке на ключевой станции метрополитена Киева "Крещатик" поступило вечером 3 ноября. После этого работники подземки сразу закрыли как станцию, так и переход на синюю ветку.
О закрытии одной из ключевых станций метрополитена на вход и выход сообщили в КГГА. Кроме того, заблокировали и переход с "Крещатика" на "Майдан Незалежности".
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Сейчас на место происшествия едут взрывотехники и кинологи, которые проведут тщательную проверку.
Дежурные полицейские в это время занимаются эвакуацией граждан.
Смотрите видео со станции метро "Крещатик", которую вроде бы заминировали:
В полиции пока не могут сказать, является ли сообщения о заминировании фейковым. Если эксперты не найдут взрывчатку, следователи откроют уголовное дело.
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