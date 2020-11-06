Из-за анонимного сообщения о заминировании ключевой станции подземки Киева "Майдан Независимости" срочно закрыли. Сейчас пассажиров метрополитена как можно быстрее выводят на поверхность полицейские.

Об очередном сообщении о наличии взрывчатки в метро заявили в телеграм КГГА. Сейчас на станцию спешат взрывотехники и кинологи.

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Как только правоохранители проверят помещение "Майдана Независимости", работа метро возобновится в обычном режиме. Если, конечно, там ничего не найдут.

Правоохранители уже занимаются розыском мужчины, который сообщил о взрывчатке. В случае подтверждения фейковости сообщения, ему грозит уголовная ответственность.

А на доступных для обслуживания пассажиров станциях сейчас происходит транспортный коллапс со скоплением огромного количества людей.

Увага!

Станцію «Майдан Незалежності» та пересадку зачинено на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування!

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. pic.twitter.com/iJC3qdSenA — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) November 6, 2020

Сообщения о фейковых заминированиях для Киева не являются редкими. Чуть ли не ежедневно в правоохранительные службы поступают анонимные звонки с информацией о взрывчатке на станциях метро, ТРЦ, мостах или других объектах массового скопления людей. Как утверждают в СБУ, большинство таких сообщений делают россияне или жители оккупированных территорий Донбасса. Впрочем, иногда "минировщиками" выступают киевляне.