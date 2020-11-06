Транспортный коллапс: в Киеве из-за угрозы взрыва закрыли станцию метро "Майдан Независимости"
Из-за анонимного сообщения о заминировании ключевой станции подземки Киева "Майдан Независимости" срочно закрыли. Сейчас пассажиров метрополитена как можно быстрее выводят на поверхность полицейские.
Об очередном сообщении о наличии взрывчатки в метро заявили в телеграм КГГА. Сейчас на станцию спешат взрывотехники и кинологи.
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Как только правоохранители проверят помещение "Майдана Независимости", работа метро возобновится в обычном режиме. Если, конечно, там ничего не найдут.
Правоохранители уже занимаются розыском мужчины, который сообщил о взрывчатке. В случае подтверждения фейковости сообщения, ему грозит уголовная ответственность.
А на доступных для обслуживания пассажиров станциях сейчас происходит транспортный коллапс со скоплением огромного количества людей.
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