В Киеве 9 декабря на улице напали на скандального народного депутата Александра Юрченко, который прошел в Верховную Раду от "Слуги народа". Неизвестные сначала приставали к избраннику, а затем нанесли несколько ударов.

После этого нападавшие скрылись на автомобиле Volkswagen. Об этом сообщает "Обозреватель".

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Нападение на Александра Юрченко: что известно

Это произошло в Голосеевском районе столицы – родном для Юрченко. Именно там его и выбрали.

Двое неизвестных подошли к парламентарию, начали приставать и оскорблять его, а затем избили.

В городе объявлен план-перехват: ищут нападавших.

Кто такой Александр Юрченко?