В Киеве избили депутата, бывшего "слугу народа" Александра Юрченко
В Киеве 9 декабря на улице напали на скандального народного депутата Александра Юрченко, который прошел в Верховную Раду от "Слуги народа". Неизвестные сначала приставали к избраннику, а затем нанесли несколько ударов.
После этого нападавшие скрылись на автомобиле Volkswagen. Об этом сообщает "Обозреватель".
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Нападение на Александра Юрченко: что известно
Это произошло в Голосеевском районе столицы – родном для Юрченко. Именно там его и выбрали.
Двое неизвестных подошли к парламентарию, начали приставать и оскорблять его, а затем избили.
В городе объявлен план-перехват: ищут нападавших.
Кто такой Александр Юрченко?
- Он пытался попасть во власть через различные политические партии, но успех пришел, когда Юрченко оказался в президентской партии "Слуга народа". Он стал нардепом.
- Его исключили из фракции после скандала – НАБУ задержало на взятке его помощника.
- Вроде бы помощник взял деньги, для Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
- В уголовном производстве о взятках фигурируют другие народные депутаты, сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
- 17 сентября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в получении взятки Юрченко сядет в тюрьму.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Юрченко в виде ареста до 9 ноября с возможностью внесения залога в размере более 3 млн гривен.
- Кто-то таки внес залог в размере 3 миллионов гривен, и Юрченко вышел из СИЗО.
- Юрченко заявил, что не намерен складывать мандат.
- 4 ноября решением Высшего антикоррупционного суда с него снят электронный браслет.
- 5 ноября словесный конфликт между бывшими "слугами народа" Юрченко и Гео Леросом, закончился дракой в кулуарах парламента.
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