Авария с участием элитного, но старенького Jaguar, а также не менее дешевых Audi и Jeep произошла на бульваре Дружбы Народов днем 10 декабря.

По предварительным данным, виновником ДТП патрульные могут признать владельца Jaguar, который не держал безопасную дистанцию и вызвал столкновение авто. Из-за аварии и без того немалый затор превратился в сверхсерьезную преграду движения, сообщили в полиции Киева.

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В результате столкновения, по данным Магнолия-ТВ, пострадал владелец водителя Jeep. Его госпитализировали в больницу.

Что известно об аварии на бульваре Дружбы Народов в Киеве

По словам жены водителя "американца", машины двигались в крайней левой полосе в сторону моста Патона. Водители Jeep и Audi затормозили перед затором, но водитель Jaguar этого не сделал и влетел в них.

От мощного удара передняя часть "британца" изрядно помялась.



Jaguar догнал машины, которые остановились перед пробкой / Фото пресс-службы патрульной полиции Киева

Повреждения получили и другие машины участников ДТП.

На месте происшествия работают следователи.

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