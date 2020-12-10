В Киеве Jaguar возле моста Патона протаранил две машины, есть пострадавшие: видео
Авария с участием элитного, но старенького Jaguar, а также не менее дешевых Audi и Jeep произошла на бульваре Дружбы Народов днем 10 декабря.
По предварительным данным, виновником ДТП патрульные могут признать владельца Jaguar, который не держал безопасную дистанцию и вызвал столкновение авто. Из-за аварии и без того немалый затор превратился в сверхсерьезную преграду движения, сообщили в полиции Киева.
Смотрите также Массовые ДТП и ограничения движения на дорогах: какие последствия непогоды в Украине – фото
В результате столкновения, по данным Магнолия-ТВ, пострадал владелец водителя Jeep. Его госпитализировали в больницу.
Что известно об аварии на бульваре Дружбы Народов в Киеве
По словам жены водителя "американца", машины двигались в крайней левой полосе в сторону моста Патона. Водители Jeep и Audi затормозили перед затором, но водитель Jaguar этого не сделал и влетел в них.
От мощного удара передняя часть "британца" изрядно помялась.
Jaguar догнал машины, которые остановились перед пробкой / Фото пресс-службы патрульной полиции Киева
Повреждения получили и другие машины участников ДТП.
На месте происшествия работают следователи.
Смотрите видео с места масштабного ДТП с 3 машинами в Киеве:
Поделиться новостью