Возле жилого комплекса "Нивки-парк", который уже больше года строят в Святошинском районе Киева, 9 ноября произошло очередное ДТП, связанное с коммунальной аварией.

На дороге, по которой каждый день ездят на строительство десятки грузовиков, образовалась яма. В нее попало колесо грузовика DAF, сообщает "Киев оперативный".

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Как утверждают в сообществе, яма образовалась под проезжей частью из-за прорыва трубы отопления.

Провалившаяся Фура была нагружена стройматериалами / Фото "Киев Оперативный" Обычная ситуация Для того, чтобы извлечь фуру, которая весит огромное количество тонн, ее придется разгрузить. Кроме этого, очень важно, чтобы машина не начала проваливаться дальше. Поскольку неизвестно, насколько большой вообще может стать яма. Впрочем, в Киеве уже есть достаточно квалифицированные водители эвакуаторов, которые вытаскивали машины из подобных ям. Из-за плохого состояния теплотрасс в столице нередко происходят подземные потопы, которые приводят к подобным инцидентам.

Яма образовалась из-за прорыва теплотрассы / Фото "Киев Оперативный"