Сеть торговых центров "Эпицентр" все же закрылась на карантин. В частности, в Киеве магазин на улице Братиславской 14 ноября работает только для выдачи интернет-заказов.

Согласно сообщению на входе, торговый центр продлил режим работы в будние дни до 00:00. У самого же "Эпицентра" людей почти нет. Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Ранее компания отказывалась выполнять решение правительства о карантине выходного дня.

"Эпицентр" и карантин выходного дня

После того, как Кабинет Министров принял решение о введении карантина выходного дня с 14 – 15 ноября, "Эпицентр" заявил, что не будет придерживаться ограничений. В частности, торговый центр сообщил, что вводит "72-часовую пятницу".

Министр здравоохранения Минздрава Максим Степанов возмутился такой позицией компании.

Впоследствии в "Эпицентре" заявили, что будут работать на выходных с определенными ограничениями. В частности, в точках будут продавать только самые необходимые товары, разрешенные постановлением Кабмина. Кроме того, люди могут сделать заказ в интернет-магазине.



В Киеве "Эпицентр" закрылся на карантин выходного дня



"Эпицентр" выдает только онлайн-заказ

В Киеве 14 – 15 ноября "Эпицентр" закрылся на карантин

Важно! С 14 – 15 ноября в Украине действует карантин выходного дня. Предварительно, правительство ввело его на 3 недели. Подробнее о новых ограничениях – читайте здесь.



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