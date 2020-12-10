В Киеве в коллекторе нашли останки человека – фото
В Киеве спасатели обнаружили в реке Лыбидь останки человека – остатки скелета. О "находке" сообщили в полицию.
Останки были на глубине более 800 метров. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua, которая ссылается на информацию КАРС КГГА.
Читайте также В Киеве произошло смертельное ДТП: машина была арендована
Спасатели достали останки скелета и передали правоохранителям – они будут устанавливать все обстоятельства. Вероятно, что человека кто-то убил и чтобы скрыть следы преступления, сбросил труп в коллектор. Сколько там он пролежал неизвестно.
Другие резонансные убийства в Киеве:
- В переходе на Майдане в Киеве неизвестный насмерть зарезал мужчину. Инцидент произошел около входа на станцию метро. По словам жены погибшего, они с мужем увидели знакомых и подошли поздороваться. Между двумя прохожими начался конфликт, который быстро перерос в драку. В ходе нее один из участников достал нож и ударил им оппонента.
- В Киеве жестоко убили известного музыканта Александра Деревянко. Его задушили гитарным грифом, а тело хотели залить бетоном.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter