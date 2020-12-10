В Киеве спасатели обнаружили в реке Лыбидь останки человека – остатки скелета. О "находке" сообщили в полицию.

Останки были на глубине более 800 метров. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua, которая ссылается на информацию КАРС КГГА.

Читайте также В Киеве произошло смертельное ДТП: машина была арендована

Спасатели достали останки скелета и передали правоохранителям – они будут устанавливать все обстоятельства. Вероятно, что человека кто-то убил и чтобы скрыть следы преступления, сбросил труп в коллектор. Сколько там он пролежал неизвестно.

Другие резонансные убийства в Киеве: