Очень халатную работу подрядчиков "Киевавтодора" заметили жители улицы Курнатовского Днепровского района Киева. Из-за лужи, которая образовалась из-за дождя, дорожники нанесли разметку пешеходного перехода вовсе не симметрично.

Вместо ровных параллельных линий "зебры", на середине пути коммунальщики нарисовали разметку только вокруг лужи, сообщает "Сегодня". Исправить курьезную ситуацию в "Киевавтодоре" обещали очень быстро.

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По словам представителей коммунальной компании, кривой зебра вышла из-за проседания асфальта и недобросовестной работы подрядчика.



Коммунальщики нарисовали "зебру" вокруг лужи / Фото "Сегодня"

Проседание дорожного покрытия уже нет. Разметку некачественно нанесла подрядная организация, поэтому, выполнить ее повторно должны за свой счет. Сегодня, благодаря благоприятной погоде, разметку на улице Курнатовского должны переделать,

– пояснили в "Киевавтодоре".

А жители столицы тем временем откровенно смеются над методами работы коммунальщиков. Разметку справедливо называют "озером безопасности", а также отмечают, что таким образом КГГА заботится о гражданах: если идти исключительно по "зебре", никогда не ступишь в лужу.