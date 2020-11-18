Загадочная миссия: в Киеве коммунальщики стригут газоны, когда идет снег
В Киеве люди утром 18 ноября заметили, как коммунальщики вышли стричь газон, когда на улице падает снег. На видео видно, что земля обильно покрыта "белым", но это не останавливает дворников – они все равно выполняют свои функциональные обязанности.
Киевляне в комментариях под видео, которое мгновенно стало вирусным, пишут, что за такую работу им платят больше. 24 канал обратился к столичным чиновникам за объяснением, однако в КГГА только развели руками.
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"Вдоль канала на Русановке стригут газон. Может кто знает, зачем они это делают, когда идет снег?", – говорится в сообщении.
Коммунальщики стригут траву, когда идет снег: смотрите видео
Люди удивляются такому поведению коммунальных служб – каждый приводит свои версии.
Пользователь Дима Федорчук пишет, что это обычное отмывание денег – "когда в бюджете еще остались деньги, выгоняют дворников стричь газон именно в снег и списывают много средств, как за очень сложную и дорогую работу".
Также он добавляет, что у коммунальщиков даже есть целый список таких работ, когда идет снег:
- косить траву;
- ложить асфальт;
- ремонт трубы с горячей водой;
- собирать опавшие листья.
Один из пользователей предполагает, что это необходимо, чтобы трава не сгнила за зиму, превратившись потом в неприглядное зрелище.
В пресс-службе Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА не смогли объяснить журналисту сайта 24 канала природу этого явления и сказали, что неизвестно вообще, что это за люди и к какому предприятию они могут относиться.
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