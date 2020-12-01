В селе Гатное вечером 30 ноября автомобиль патрульных едва не столкнулся с Volkswagen Caddy, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Из-за этого правоохранители начали преследование нарушителя. Остановили его уже в Киеве.

Водитель минивэна решил сбежать от копов, несмотря на включенные маячки и сирену, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. При этом нарушитель создавал опасность для других участников движения.

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Для остановки водителя полицейские решили применить табельное оружие.

Уголовное производство и куча протоколов

Патрульные на ходу стреляли по колесам Volkswagen. Впоследствии, уже в Киеве, им удалось заблокировать движение минивэна и остановить его.

При проверке 56-летнего водителя на состояние опьянения драгер показал 1,64 промилле алкоголя в его крови. Сам владелец минивэна в употреблении спиртных напитков перед управлением авто признался.

Из-за пребывания за рулем нетрезвым, нарушения правил дорожного движения и невыполнения требований правоохранителей на него составили 4 административных протокола. За это нарушителю грозит штраф и лишение прав.

Кроме того, поскольку действия водителя квалифицировали как угрозу работникам правоохранительных органов, следователи открыли уголовное дело. Если суд признает мужчину виновным, его могут приговорить к 2 годам исправительных работ, к 6 месяцам ареста или к ограничению свободы до 3 лет. Также служители Фемиды могут отправить киевлянина на 3 года в тюрьму.

Смотрите видео гонок и задержания водителя патрульными в Киеве: