В Киеве копы задержали подозрительного водителя маршрутки: вероятно, он был под "кайфом"
В Киеве на проспекте Свободы 18 ноября полицейские задержали маршрутчика. Копы заподозрили, что он за рулем был в состоянии наркотического опьянения. Но мужчина все отрицал.
Водитель маршрутки сказал, что принимает обезболивающее, поскольку у него проблемы с зубами. Об этом информирует "Киев Оперативный".
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Правоохранители заметили, как водитель во время перевозки пассажиров разговаривает по телефону. Кроме того, "Дима", как он себя представил, был еще и без защитной маски.
Когда полицейские приблизились к нему, то заметили, что мужчина выбросил себе под ноги пакетик – в нем белый порошок.
Дима-водитель заверил, что принципиально не употребляет наркотиков, но у него болит зуб, поэтому принимает обезболивающее. Название препарата назвать не смог.
Мужчину задержали и будут проверять, действительно ли это только лекарства, а не наркотики.
В Киеве поймали подозрительного водителя маршрутки: смотрите видео
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