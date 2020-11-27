В Софиевской Борщаговке, что фактически в Киеве, 27 ноября люди заметили как курьер висит на тросе и отдает пакет клиенту. Это был не первый и не второй этаж. Курьезное видео "разлетелось" в соцсетях.

Парень с большим рюкзаком, как у курьеров, словно спайдермен поднялся (или опустился) на тросе и передал заказчику в окне пакет – вероятно с едой. Об этом сообщили в телеграм-канале dtp.kiev.ua.

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Как знать, что это было – выходка компании чтобы привлечь внимание клиентов или же кто-то действительно заказал доставку в окно.

У курьера был красный рюкзак с надписью – это один из киевских ресторанов.

В комментариях люди шутят, что курьеру не дали на чай. Другие пишут, что это просто кто-то снимал очередной прикол для Тикток.

В ресторане пока не прокомментировали ситуацию.

В Киеве курьер залез на стену чтобы отдать пакет: смотрите курьезное видео