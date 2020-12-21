В Киеве в воскресенье, 20 декабря, на площади Победы произошло ДТП – Mercedes сбил одновременно 2 скутеристов. Похоже на то, что курьеры двух компаний-конкурентов – Glovo и Raketa – решили устроить гонку, которая закончилась весьма печально. Один из них с травмами оказался в больнице.

Видео обнародовали на фейсбук-странице Патрульной полиции Киева. Правоохранители призывают задуматься над важностью соблюдения ПДД, в то же время они не объяснили кто именно нарушил их в этой ситуации.

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Кто был не прав?

Люди в комментариях отметили, что все участники ДТП не правы – скутеристы не имеют права двигаться в центральной полосе. Такой вид транспорта должен ехать в один ряд в правом ряду.

Водитель Mercedes должен был пропустить транспорт как препятствие справа. Но на этом перекрестке есть светофор, потому это правило не действует. Впрочем, окончательное решение будет за судом.

В Киеве курьерские гонки завершились ДТП: смотрите видео (18+)