Смертельная авария произошла вечером в Киеве на улице Богатырской вблизи контрольного пункта полиции на выезде из города. Chevrolet Bolt на немалой скорости вылетел с проезжей части и сбил женщину.

От полученных травм пострадавшая умерла на месте инцидента, сообщает "Киев Оперативный". По предварительным данным, погибшая оказалась сотрудницей полиции.

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Сам водитель легковушки получил серьезные травмы. Его госпитализировали медики скорой.



Погибшая работала в полиции / Фото Киев Оперативный

Что известно об ужасной аварии на Богатырской в Киеве

Как утверждают свидетели инцидента, водитель Chevrolet на большой скорости выехал с дороги и въехал в железный столбик типа шлагбаума. После этого машина не остановилась, а проехала еще метров 20 до места для осмотра авто. Заезд на эту конструкцию сыграл роль трамплина, поэтому машина подлетела.



В какой момент на пути машины появилась женщина, неизвестно. Впрочем, у нее фактически не было шансов выжить

На месте происшествия работают следователи, которые выяснят все обстоятельства инцидента. По факту гибели полицейской откроют уголовное дело.

Если водитель Chevrolet выживет и его признают виновным, ему грозит до 9 лет ограничения свободы.

Смотрите видео с места ужасного ДТП с погибшей полицейской в Киеве: