В Киеве в Синем озере на Виноградаре 7 декабря люди спасли 40 черепах. Бедные рептилии начали замерзать во льду. Спасатели Kyiv Animal Rescue Group вытащили их и отвезли в ветеринарную клинику.

В это время года черепахи должны зарываться в ил на дне водоема и там зимовать. Но озеро очень обмелело, пресмыкающиеся вылезли ближе к берегу. Местами на этом озере глубина упала ниже критических отметок. Об этом сообщается на фейсбук-странице Kyiv Animal Rescue Group.

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Как спасали черепашек

Гулявшие на озере люди сообщили, что на мелководье сквозь лед наблюдают большое количество черепах. После консультаций с зоологами, стало ясно, что такое поведение черепахам не свойственно. Они должны находиться в спячке на дне водоема.

По какой причине они оказались у берега и начали вмерзать в лед, не известно,

– пишут спасатели животных.

После нескольких часов работы пилой, из-подо льда изъято 40 черепах. Все они госпитализированы в клинику, где им оказали первую помощь, а теперь лечат. Некоторые особи имеют серьезные травмы. Из одной вытащили рыболовный крючок.

Оказалось, что люди спасли 5 красноухих черепах и 35 болотных.

Для организации полноценной зимней спячки нужно помещение с 7 – 9 градусами выше нуля, где можно разместить контейнеры и осматривать их раз в 1 – 2 недели. Весной болотные черепахи вернутся на свободу.

В Киеве спасли 40 черепашек: смотрите видео