В Киеве мама с дочкой выпали из многоэтажки: полиция рассматривает версию убийства – видео 18+
В Соломенском районе Киева 22 октября произошло трагедия – с девятого этажа упали мама и ее дочь. Обе погибли.
На место сразу прибыла скорая и полиция, но подробности пока не сообщаются. Журналисты сайта 24 канала выясняют их.
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Женщина с ребенком 4-6 лет выпали из окна и от полученных травм, к сожалению, погибли. Происшествие произошло в доме по улице Соломенская, 14 Известно, что женщине около 40 лет.
Происшествие произошло в доме по улице Соломенская, 14.
Полиция рассматривает версию убийства, об этом во время брифинга сказал Начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.
Видео распространили на телеграмм-канале "Ху*вый Киев".
Смотрите видео с места трагедии (18+):