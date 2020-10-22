В Соломенском районе Киева 22 октября произошло трагедия – с девятого этажа упали мама и ее дочь. Обе погибли.

На место сразу прибыла скорая и полиция, но подробности пока не сообщаются. Журналисты сайта 24 канала выясняют их.

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Женщина с ребенком 4-6 лет выпали из окна и от полученных травм, к сожалению, погибли. Происшествие произошло в доме по улице Соломенская, 14 Известно, что женщине около 40 лет.

Происшествие произошло в доме по улице Соломенская, 14.

Полиция рассматривает версию убийства, об этом во время брифинга сказал Начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

Видео распространили на телеграмм-канале "Ху*вый Киев".

Смотрите видео с места трагедии (18+):