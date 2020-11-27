Достаточно крупный пожар произошел утром 27 ноября в Соломенском районе Киева. На улице Пржевальского загорелся частный трехэтажный жилой дом.

Во время пожара мог произойти взрыв, сообщили в пресс-службе ДСНС Украины. Долгое время оставалась угроза распространения огня на здания, расположенные рядом.

Смотрите также В Киевской области в пожаре погибли 3 человека

На месте инцидента работали 10 единиц техники, а также 38 пожарных.

Что известно о масштабном пожаре в Киеве

Информация о возгорании поступила на горячую линию ДСНС около 10:00. На место происшествия прибыли спасатели, которые установили, что площадь пожара крыши частной усадьбы достигает 200 квадратных метров.

Спасатели пытаются ликвидировать пожар в частном доме / Фото пресс-службы ДСНС

Бойцам ДСНС пришлось вынести из здания 4 газовых баллона, которые могли взорваться.

Рядом с охваченным огнем частным домом расположены другие сооружения. Поэтому, огонь может перекинуться на них.

Около 11:00 спасатели смогли локализовать возгорание, а еще через полчаса – ликвидировать.