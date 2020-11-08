В киевском метро мужчина распылил слезоточивый газ на полицейского за замечание о маске
В киевском метро мужчина распылил слезоточивый газ на полицейскОГО из-за замечаний В Киеве на станции метро "Арсенальная" 8 ноября пьяный пассажир набросился на правоохранителей со слезоточивым газом. Мужчину разозлило замечание полицейских об отсутствии у него защитной маски.
Детали инцидента в киевском метро
Замечания о том, что в метро необходимо носить маску, мужу сделали представители Муниципальной стражи. Пассажир сразу отреагировал агрессивно. Об этом сообщает телеграмм канал Dtp.kiev.
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К счастью, мы всегда готовы к подобным случаям. Мужчину успокоили и вызвали полицию. Далее делом займутся правоохранители, – сказали работники Муниципальной стражи.
В Киевском метро мужчина набросился на правоохранителей за замечание о маске / Фото Dtp.kiev
Пасажир распылил слезоточивый газ на правоохранителей / Фото Dtp.kiev
Заметим, всего несколько дней назад на станции метро "Славутич" произошел подобный инцидент. Тогда человек, которому сделали замечание о маске, с ножом набросился на милиционера. Кроме того, он пытался ранить и других людей, которые проходили мимо. Задержать хулигана помог пассажир, у которого был травматический пистолет.
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