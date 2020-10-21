В Киеве продолжается ремонт самого известного корпуса Могилянки – его построили триста лет назад по заказу Ивана Мазепы. Реставрация проходит медленно из-за отсутствия надлежащего финансирования, а пандемия коронавируса также повлияла на состояние здания.

Бюджетные деньги, которые планировали выделить для ремонта корпуса отдали на борьбу с COVID-19. О ходе реставрации рассказывает "Вечерний Киев".

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В 2020 году из госбюджета на ремонт корпуса планировали выделить 42,1 миллиона гривен. Позже сумму сократили до 10 миллионов. Но и этих денег не нашли – дают меньше шести миллионов.

Ремонт начался в 2017 году. За это время удалось сделать крышу, почти на 80%.

"Общая стоимость реставрации здания – 199 миллионов гривен, из которых государство согласилось выделить 164 миллиона. Но за три года нам поступило лишь 10 миллионов. В общем, по нашим подсчетам пока что выполнили 27% запланированных работ по всем источникам финансирования, – рассказала вице-президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Людмила Дьяченко.

Как выглядит корпус во время реставрации / фото: "Вечерний Киев"​

В прошлом году реставрация известного корпуса вышла на международный уровень. Могилянка выиграла грант Посольства США по сохранению культурного наследия в размере 405 тысяч долларов. За эти средства в течение 2019-2020 годов реставрируют фасады здания.