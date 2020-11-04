В Киеве в ночь на 4 ноября люди, которые пользуются приложением пиццерии Mister Cat, получили довольно необычные сообщения. Похоже, кто-то добрался до рассылки компании и очень невежливо пошутил. Или отомстил.

"У**бок, ты все еще покупаешь у нас? Ну, ты лошара", "мы нас**ли тебе в пиццу, потому что зарплату не платят уже третий месяц. Жри ур*д и не подавись", – такие странные сообщения пришли на смартфоны клиентов Mister Cat ночью. Об этом пишут в телеграм-канале KIEVMAP.

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Также скриншотами странных пушев делятся пользователи соцсетей.

Очевидно, что злыми шутками занимаются работники этой пиццерии, которым не выплачивают заработную плату.

Скриншот клиента Mister Cat / Фото телеграм-канала​ KIEVMAP

Скриншот клиента Mister Cat / Фото телеграм-канала "Ху**ый Киев"

Журналист сайта 24 канала уже обратился за комментарием в компанию – там пообещали, что впоследствии расскажут свою версию случившегося.

Во времена пандемии и карантина заведения общественного питания переживают сложные времена – из-за ограничений существенно уменьшилась посещаемость, рестораны несут большие финансовые потери, а некоторые вынуждены идти на кардинальные меры и сокращать персонал. Кое-где этот процесс происходит не совсем цивилизованным способом.