В Киеве 2 юноши пили алкоголь с 57-летним мужчиной, а затем жестоко его избили и обокрали. Это произошло на одной из летних площадок столичного паба.

Правоохранители задержали нападавших – один из них уже в пятый раз привлекается к уголовной ответственности, а ему только 17 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

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Что известно об обстоятельствах преступления

Это случилось весной. Молодые люди нашли общее дело с мужчиной, который годится им в дедушки – распитие алкоголя. Когда потерпевший уже был под "градусом", юные злоумышленники жестоко его избили – нанесли тяжкие телесные повреждения, "почистили" карманы и убежали.

За совершенное несовершеннолетним грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.