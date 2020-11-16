Киевская прокуратура выявила мошенника, который с помощью чужого паспорта завладел квартирой, принадлежавшей умершему. Злоумышленник успел продать ее и "заработать" 1 миллион гривен.

Но правоохранители его задержали, а на квартиру наложили арест. Об этом сообщает Киевская прокуратура.

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Следствием установлено, что мошенник использовал чужой паспорт и поддельный договор дарения. Он завладел квартирой на улице Вячеслава Черновола – практически в центре города.

Ее настоящий владелец умер – жилье должно было перейти в коммунальную собственность.

Детали этого преступления еще устанавливают, но злоумышленнику уже сообщили о подозрении – ему грозит от 5 до 12 лет заключения по статье "мошенничество", а также его накажут за подделку документов.