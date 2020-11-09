Переходили на зеленый: в Киеве мотоциклист на Harley Davidson сбил 3 человека – видео
Ужасная авария с 5 пострадавшими произошла возле ТРЦ Retroville на проспекте Правды, 47 в Подольском районе Киева. Водитель элитного мотоцикла сбил пешеходов на регулируемом переходе.
В результате столкновения серьезно пострадали пешеходы, пилот мотоцикла и его пассажирка. Последние, как сообщает dtp.kiev.ua, были без защитного снаряжения.
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Есть неподтвержденная информация о том, что владелец транспортного средства был нетрезв.
Что известно о сбитии мотоциклом пешеходов в Киеве
Авария произошла возле Варшавского квартала около 20:30. Пешеходы двигались на зеленый сигнал светофора и заканчивали переходить дорогу, когда в них врезался Harley Davidson.
Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести / Фото Киев оперативный
На месте ДТП работали медики скорой, которые с травмами различной степени тяжести госпитализировали всех участников инцидента.
Всех участников ДТП госпитализировали / Фото Киев Оперативный
По факту аварии с пострадавшими полицейские откроют уголовное дело. Если выяснится, что водитель мотоцикла действительно был нетрезвым, ему по меньшей мере грозит лишение прав. Серьезность его возможного наказания определит суд, учитывая выводы медиков о состоянии пострадавших.
Смотрите видео с места жесткого ДТП с участием мотоциклиста в Киеве:
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