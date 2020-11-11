В Киеве судья одного из районов 9 ноября на Mercedes-Benz возле АЗС столкнулся с несовершеннолетним на мотоцикле Kawasaki. Дело расследует ГБР.

Инцидент произошел вечером. Судья решил заехать на заправку на бульваре Дружбы Народов, но столкнулся с парнем. Об этом пишут на сайте ГБР.

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Парень получил травмы средней тяжести. Теперь ГБР будет выяснять кто был виноват в этой ситуации.

Виновнику ДТП могут выбрать следующие наказания:

штраф от 51 до 85 тысяч гривен;

исправительные работы до 2 лет;

арест до 6 месяцев

ограничение свободы до 3 лет;

лишение права управлять автомобилем до 3 лет.

Следует подчеркнуть, что судья управлял Mercedes-Benz GLE 450, который стоит более 60 тысяч евро.

В Киеве судья на Mercedes-Benz столкнулся с подростком на мотоцикле / Фото ГБР

В этот же день, в Киеве возле ТРЦ Retroville на проспекте Правды, 47 мотоцикл Harley Davidson сбил на тротуаре 3 человек. Они переходили дорогу на "зеленый" свет. В соцсетях утверждают, что за рулем был сотрудник СБУ.