В Киеве мотоциклист-подросток столкнулся с Mercedes судьи: детали ДТП
В Киеве судья одного из районов 9 ноября на Mercedes-Benz возле АЗС столкнулся с несовершеннолетним на мотоцикле Kawasaki. Дело расследует ГБР.
Инцидент произошел вечером. Судья решил заехать на заправку на бульваре Дружбы Народов, но столкнулся с парнем. Об этом пишут на сайте ГБР.
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Парень получил травмы средней тяжести. Теперь ГБР будет выяснять кто был виноват в этой ситуации.
Виновнику ДТП могут выбрать следующие наказания:
- штраф от 51 до 85 тысяч гривен;
- исправительные работы до 2 лет;
- арест до 6 месяцев
- ограничение свободы до 3 лет;
- лишение права управлять автомобилем до 3 лет.
Следует подчеркнуть, что судья управлял Mercedes-Benz GLE 450, который стоит более 60 тысяч евро.
В Киеве судья на Mercedes-Benz столкнулся с подростком на мотоцикле / Фото ГБР
В этот же день, в Киеве возле ТРЦ Retroville на проспекте Правды, 47 мотоцикл Harley Davidson сбил на тротуаре 3 человек. Они переходили дорогу на "зеленый" свет. В соцсетях утверждают, что за рулем был сотрудник СБУ.
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