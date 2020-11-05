В Киеве появилась интерактивная карта, где можно узнать графики вывоза отходов, а также наличие контейнеров. Также можно проверить привязку домов к площадке, на которой они расположены.

На карте можно отфильтровать контейнеры по районам, месту расположения и типу отходов – пластик, стекло, бумага. Об этом сообщили на фейсбук-странице КП "Киевкоммунсервис".

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С помощью нового сервиса киевляне смогут узнать дату установки контейнера и его объем. Также на карте есть информация о том, какие юридические лица и предприниматели пользуются контейнером по договору.

Если графики вывоза отходов будут нарушаться, то киевляне могут пожаловаться в Киевкомунсервис.

Также можно сообщить об отсутствии контейнеров или о том, что кто-то из предпринимателей пользуется ими нелегально.

Карта доступна по этой ссылке.